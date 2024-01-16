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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وزارة الإعلام السورية تنعى والد الفنان قصي خولي بعد رحيله المفاجئ

قصي خولي ووالده الراحل
قصي خولي ووالده الراحل

نعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين في العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، والد الفنان الشهير قصي خولي الإعلامي القدير عميد خولي. 

 

 

وقدمت نقابة الفنانين تعازيها للفنان قصي خولي، وهو نجل الإعلامي عميد خولي، حيث  في بيان لها عبر حسابها في "فيسبوك": "تعازينا القلبية للزميل الفنان قصي خولي؛ بوفاة والده الإعلامي القدير عميد خولي، ليكن ذكره مؤبدا، إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

 

 

وشغل الإعلامي الراحل عميد خولي والد قصي خولي عدة مناصب هامة خلال مسيرته الإعلامية، حيث كان نائبا لرئيس تحرير صحيفة "البعث" البارزة.

 

كما تولى منصب رئيس تحرير صحيفة "تشرين"، وكذلك رئيس تحرير صحيفة "الثورة"، كما كان نائب رئيس اتحاد الصحفيين في سوريا.

قصي خولي وزارة الاعلام نقابة الفنانين وفاة عميد خولي

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