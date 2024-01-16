وفاة والد الفنان قصي خولي بعد صراع مع المرض

توفي اليوم عميد خولي، والد الفنان السوري قصي خولي، صاحب المسيرة الناجحة في عالم الصحافة بعد صراع مع المرض.

من جانب آخر أثار كل من نادين نسيب نجيم والفنان قصى خولى حالة من الجدل الواسع نتيجة خلافهما سويا عقب عرض مسلسل 2020 والذى عرض فى رمضان الماضى.

وقرر قصى خولى وضع حد لمثل هذه الأقاويل؛ وذلك على هامش لقائهما سويا فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي قائلا: ليس هناك خلاف بينى وبينك نادين نسيب نجيم وكل شي، على ما يرام ونقدم سويا الجزء الثانى من مسلسل 2020.

كما رد قصى خولى على لقائهما فى مهرجان البحر الأحمر بالاحضان قائلا : نادين صديقتي وخطيبها صديقى.

نادين نجيم

شاركت النجمة نادين نسيب نجيم صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، وقد ظهرت بإطلالة جذابة ولافتة.

واختارت نادين نسيب نجيم فستانا طويلا باللون الأسود، وبأكمام قصيرة، وبتصميم مجسم ومكشوف من منطقة الصدر بفتحة على شكل مفتاح، وإرتدت عليه جوانتي باللون الاسود، وأكملت نادين إطلالتها بحقيبة من الجلد باللون الاسود وحلية باللون الذهبي.

وكان فستان نادين نسيب نجيم من تصميم تصميم دار أزياء Schiaparreli، ووصل سعر الفستان إلى 8500 يورو، أي ما يعادل 290 ألف جنيه.