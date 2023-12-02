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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصى خولى يكشف حقيقة خلافه مع نادين نجيم

قصى خولى
قصى خولى

اثار كل من نادين نسيب نجيم والفنان قصى خولى حالة من الجدل الواسع نتيجة خلافهما سويا عقب عرض مسلسل 2020 والذى عرض فى رمضان الماضى. 

وقرر قصى خولى وضع حد لمثل هذه الأقاويل؛ وذلك على هامش لقائهما سويا فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي قائلا: ليس هناك خلاف بينى وبينك نادين نسيب نجيم وكل شيئ على ما يرام ونقدم سويا الجزء الثانى من مسلسل 2020. 

كما رد قصى خولى على لقائهما فى مهرجان البحر الأحمر بالاحضان قائلا : نادين صديقتي وخطيبها صديقى. 

نادين نجيم

شاركت النجمة نادين نسيب نجيم صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، وقد.ظهرت بإطلالة جذابة ولافتة.

واختارت نادين نسيب نجيم فستان طويل باللون الأسود، وبأكمام قصيرة، وبتصميم مجسم ومكشوف من منطقة الصدر بفتحة على شكل مفتاح، وإرتدت عليه جوانتي باللون الاسود، وأكملت نادين إطلالتها بحقيبة من الجلد باللون الاسود وحلية باللون الذهبي.

وكان فستان نادين نسيب نجيم من تصميم تصميم دار أزياء Schiaparreli، ووصل سعر الفستان إلى 8500 يورو، أي ما يعادل 290 ألف جنيه.

وتركت نادين نسيب نجيم شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة انسابية وناعمة، مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها من الأمام.

وأكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها بمكياج ناعم وجذاب يعتمد على الالوان الترابية، فقامت بإختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الكحل البني والماسكرا، والآي شادو بألوان ترابية ناعمة.

وتزينت نادين نسيب نجيم ببعض الإكسسورات اللافتة، فقامت بإختيار اساور باللون الذهبي من نفس دار ازياء الفستان.

البحر الأحمر السينمائي الفنان قصى خولي النجمة نادين نسيب نجيم المملكة العربية السعودية مهرجان البحر الأحمر السينمائي مهرجان البحر الأحمر

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