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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طرح بوستر "عيسى الدجال" لـ رؤوف عبد العزيز

عيسى الدجال
عيسى الدجال

طرح المنتج إبراهيم إسحق بوستر فيلمه الجديد الذي يحمل اسم عيسى الدجال، وذلك بعد غياب طال أكثر من 4 سنوات عن السينما بعد فيلم الكهف الذي عرض عام 2018.

ونشر إبراهيم إسحق على حسابه الرسمي عبر فيس بوك بوستر الفيلم، معلقًا: عيسى الدجال قريبًا.. والفيلم من إخراج رؤوف عبد العزيز، ولم يكشف عن تفاصيل الفيلم ولا من أبطاله.

وكان آخر الأعمال إبراهيم إسحق فيلم الكهف الذي شارك في بطولته كل من ماجد المصري، محمود عبد المغني، مي سليم، روجينا، إيهاب فهمي، ميدو عادل، صبري عبد المنعم، عايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سامح سر الختم وإخراج أمير شوقي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول حي فقير وشاب يدعى اسم عبد الله تنقلب حياته  بعد خيانة صديقه صادق له مع زوجته، ويفر إلى أحد المقابر ويتحول من شاب ضعيف الشخصية لفتوة المنطقة، بينما يصاب صادق بصدمة من غياب عبدالله ويدرس على يد أحد المشايخ ويصبح شيخ الجامع، وتتطور الأحداث بعد.

رؤوف عبد العزيز ايهاب فهمي براهيم إسحق أحداث الفيلم صبري عبد المنعم

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