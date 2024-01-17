رشا مهدي تبدأ تصوير "سر إلهي" للعرض في رمضان المقبل

بدأت الفنانة رشا مهدي اليوم تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد "سر إلهي" في مدينة ٦ أكتوبر ، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

المسلسل من المنتظر عرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال ماراثون شهر رمضان المقبل، وتشارك في بطولته روجينا، ومحمد ثروت.



وتعود رشا مهدي هذا العام بدور مختلف تماما عنها، بعد حضورها اللافت رمضان الماضي في مسلسل "الكتيبة 101” مع المخرج محمد سلامة.

مسلسل "سر إلهي"يقدم في 15 حلقة، من بطولة روجينا، رشا مهدي، محمد ثروت، وغيرهم، من تأليف أمين جمال، إنتاج كودكس، وإخراج رؤوف عبد العزيز.