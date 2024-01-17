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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

السيارة تهشمت بالكامل .. طليقة شريف منير تتعرض لحادث سير مروع

سيارة لورا
سيارة لورا

تعرضت لورا طليقة الفنان شريف منير لحادث سير مروع، مما أدي الى تهشم سيارتها بالكامل.

ونشرت لورا فيديو ظهر فيه أثار الحادث وعلقت عليه قائلة: عمري ما عملت حادثة في حياتي ,و طول عمري بقول ان الخوف من الناس اللي بتسوق حواليك مهما كنت انت بتعرف تسوق،وان اللي ربنا كتبهولك حتشوفه ،وإنك متملكش في نفسك ولا في اللي حواليك حاجه غير انك تدعي لنفسك و للي حواليك ان ربنا يحفظنا و يلطف بينا.

وأضافت: أما اهم اكتشاف اكتشفته آن الزحمة أأمن بكتير من الشوارع الفاضيه السريعه الجازبه لمحبي السرعة ….اما الحاجه التانيه اللي عارفاها من زمان، ان اللي بيمشي مبيتعبش بس بيسيب ناس أتكسر قلبهم لأنهم حبوك من قلبهم.بشكرك يا رب إني مكسرتش قلب حد واني طلعت منها علي خير.

 

واختتمت : ربنا يحفظكم كلكم و يحفظ اولادكم من شر الطريق و شر الناس المستهتره و ان محدش مات حتي لو كان هو إللي غلطان لإني مش عارفه كنت حبقي عامله ايه لو كان حد مات حتي و إن كان هو الغلطان،ارجوكم ارحموا أهاليكم و متموتهمش و هما عايشين

لورا طليقة الفنان شريف منير الفنان شريف منير حادث سير مروع

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