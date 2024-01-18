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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

يفعلها أغلب الطلاب.. تحذير من المذاكرة فى هذا التوقيت|اعرف الأضرار الصحية

المذاكرة
المذاكرة

يوجد تحذير شائع بشأن المذاكرة في فترة الليل والنوم في فترة النهار، هذا يرتبط بتأثير نمط النوم والاستيقاظ على وظائف الجسم والصحة بشكل عام. إليك بعض الأسباب والتحذيرات، وفقا لما نشره موقع إكسبريس. 

أخبار التعليم.. امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 | تنبيهات عاجلة بشأنها الآن.. أفضل أساليب المذاكرة أثناء الامتحانات لطلاب المدارس

لطلاب المدارس.. أفضل أساليب المذاكرة أثناء الامتحانات

تحذير من المذاكرة بالليل 

تأثير النوم على الذاكرة والانتباه: يعتبر النوم الجيد وتوزيع مناسب للنوم والاستيقاظ عاملاً هامًا في تعزيز الذاكرة والانتباه. قد يؤدي النوم غير المنتظم والنوم في فترة النهار إلى تشتيت الانتباه والتركيز أثناء المذاكرة.

تأثير النوم على النمو والتجدد الخلوي: يحدث النمو والتجدد الخلوي الأساسي للجسم خلال فترة النوم العميقة والراحة. عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد قد يؤثر على القدرة على استيعاب المعلومات والتعلم.

تأثير اضطرابات النوم: قد يزيد النوم في فترة النهار من خطر تطور اضطرابات النوم مثل الأرق واضطرابات التوقيت البيولوجي. هذه الاضطرابات يمكن أن تؤثر سلبًا على الأداء الأكاديمي والصحة العامة.

يجب على الطلاب والمذاكرين السعي للحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد وتحديد أوقات محددة للدراسة والاستراحة. يُفضل تخصيص وقت للنوم في الليل وتجنب النوم النهاري الطويل. من الأفضل أيضًا الحفاظ على نمط نوم منتظم وتجنب الأنشطة المنبهة قبل النوم.

ومع ذلك، يجب أن يتم توجيه هذه النصائح العامة بناءً على احتياجات وظروف كل فرد بشكل فردي. يجب استشارة الطبيب إذا كانت هناك أي مشاكل مستمرة في النوم أو صعوبات في الاستيقاظ والتركيز.

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يفعلها أغلب الطلاب.. تحذير من المذاكرة فى هذا التوقيت|اعرف الأضرار الصحية


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