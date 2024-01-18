محافظ الشرقية: تطوير مشروعات الري لترشيد الاستهلاك وتعظيم إنتاجية الفدان

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مشروعات الري عبر إطلاق المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي والتحول من الري بالغمر للري الحديث؛ لما يقدمه من ترشيد لاستهلاك المياه وتعظيم إنتاجية الفدان .



وأضاف محافظ الشرقية - في بيان اليوم /الخميس/ - أن هذا المشروع يهدف إلى رفع جودة المحاصيل الزراعية، وزيادة ربحية المزارع، والحد من استخدام المبيدات والأسمدة وتوفير الطاقة المستخدمة في توليد ماكينات الري وتحسين خواص التربة الزراعية .



من جانبه..أكد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية المهندس طارق اللبان أنه تم عمل إنجازات غير مسبوقة خلال عام 2023 تشمل الانتهاء من تطهير جميع الترع بإجمالي أطوال 2700 كم وبتكلفة 47 مليون جنيه؛ لضمان نظافة المجاري المائية ووصول المياه لنهايات الترع.



وأضاف أنه تم تطهير شبكة الصرف الصحي المكشوف والمغطى بتكلفة 15 مليون جنيه، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري بما يمثل ثلث الحصة المائية، بجانب الانتهاء من عمل الصيانة اللازمة لمحطات الخلط الوسيط بعدد 106 محطات .



وأوضح أنه تم أيضًا الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للبوابات والأفمام والحجوزات على المجاري المائية؛ لحسن توزيع المياه والتحكم بها وتنظيم المناوبات بجانب إنهاء أعمال الصيانة لمحطات الرفع والصرف قبل بدء موسم أقصى الاحتياجات.



وتابع أنه تم دخول 13 محطة خلط وسيط الخدمة؛ لحسم شكاوى ضعف وصول مياه الري لمراكز شمال الشرقية (أولاد صقر، وكفر صقر والحسينية) من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي .



ولفت إلى أنه تم إحلال وتجديد كوبري سيارات على بحر فاقوس بتكلفة 6 ملايين جنيه، واحلال وتجديد كوبري ك 5 على ترعة سالم بتكلفة 6 ملايين جنيه، وكذلك 8 كباري على الترع ضمن مباردة (حياه كريمة) بمركز الحسينية، وعدد من الكباري بدائرة الإدارة العامة لري شرق الشرقية بهندسة منيا القمح وههيا بتكلفة 11 مليون جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 8 كباري بدائرة إدارة التوسع الأفقي بشرق الدلتا بتكلفة 24 مليونًا و500 ألف جنيه.



وأوضح أنه تم الانتهاء من تأهيل 95 ترعة وجاري استكمال تأهيل 141 ترعة بإجمالي أطوال 508 كم وبتكلفة مليار و785 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 81% .



وقال إنه تم الاستعداد الجيد لاستقبال فصل الشتاء من خلال متابعة خرائط الأمطار والسيول لتخفيض المياه بالمجاري المائية والترع والمصارف حتى يمكن استيعاب أي أمطار متوقعة، بالإضافة إلى تجهيز المعدات اللازمة وتشكيل غرف عمليات للطوارئ وتطهير التغطيات والسحارات وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لمحطات الرفع والصرف.



ولفت إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل 36 ترعة بمركز الحسينية بإجمالي أطوال 106 كم وبتكلفة 470 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 81%، بالإضافة إلى الانتهاء من إحلال وتجديد 15 كوبري على الترع والمصارف بمركز الحسينية.