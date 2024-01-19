وزير خارجية السودان الأسبق: ما يحدث بالخرطوم عبارة عن صراع حول السلطة

مخطط كسر الجيش السوداني

كشف الدكتور السماني وسيلة، وزير خارجية السودان الأسبق، عن دور الدولة المصرية في حل الأزمة السودانية، موضحا أن ما يحدث بالسودان عبارة عن صراع حول السلطة.



وقال السماني وسيلة خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن دور مصر في حل الأزمة السودانية أساسي، لأن أمنها يتأثر بشكل مباشر بما يحدث في السودان.

وأضاف وزير خارجية السودان الأسبق أن حل الأزمة لن يكون إلا سوداني سوداني، مهما تدخلت الدول، مشيرًا إلى أن دور الشعب السوداني هو الفيصل الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن صراع البحر الأحمر مزعج للغاية لكثير من الدول بما فيها مصر والسودان وليبيا وإثيوبيا، ولو تمكنت التنظيمات الإرهابية سيحدث خللا بهذا الإقليم، وستوجه تهديدا لأمن الخليج، وأن البحر الأحمر تعبر خلاله قرابة 20% من التجارة العالمية.