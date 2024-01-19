نهال طايل تستعرض جمالها ورشاقتها فى الجيم

شاركت الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج تفاصيل علي فضائية "صدى البلد"، جمهورها صور جديدة لها، وذلك أثناء تأديتها بعض التمارين الرياضية بصالة الالعاب الرياضية.

وظهرت نهال عبر صفحتها الشخصية على موقع" فيسبوك" بإطلالة رياضية، حيث ارتدت ملابس رياضية باللون الأسود، واعتمدت على المكياج الهادئ الذي تماشى مع إطلالتها، وحرصت على ربط شعرها من الخلف.

برنامج "تفاصيل"



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء والإعادة يومي الاثنين والخميس في نفس الموعد وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للسادة المشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية .

