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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الحصاد الأسبوعي لجامعة حلوان|بروتوكول تعاون مع هيئة قضايا الدولة.. مضاعفة الجوائز المالية للفائزين في مسابقة مسرح المنوعات 

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

بدء تجهيزات مسابقة عباقرة لتنفيذها في كليات جامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان يجرى جولات تفقدية لمتابعة سير الامتحانات

  مكافأة ألف جنيه لجميع العاملين بالجامعة

تحويل سيارة فولكس إلى كهربائية بكلية التكنولوجيا والتعليم 

 

تسعى جامعة حلوان  إلى تعزيز التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات حيث وقعت جامعة حلوان وهيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين المؤسستين، ويركز بروتوكول التعاون على المشاريع البحثية المشتركة وتبادل الأساتذة والخبراء والمتدربين، إلى جانب تنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة، كما يتضمن إنشاء لجنة مشتركة بين المؤسستين لوضع الخطط والبرامج التنفيذية.


وفى إطار العناية الكبيرة التي توليها جامعة حلوان لمصلحة موظفيها، أعلنت الجامعة برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، على صرف مكافأة ألف جنيه لجميع العاملين بالجامعة بمناسبة انتهاء الفصل الدراسى الأول 2023-2024.

وحرصا من جامعة حلوان على الأنشطة الطلابية بكافة السبل، أعلن الدكتور قنديل  بمضاعفة قيمة الجوائز المالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة مسرح المنوعات لكليات الجامعة، وذلك تشجيعا للطلاب على المشاركة والإبداع، وذلك خلال إعلان نتائج المسابقة التى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان.

كما بدأت جامعة حلوان تجهيزات مسابقة العباقرة على مستوى كليات الجامعة، والتى تقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وجاءت هذه الاجتماعات بهدف تحديد وتنسيق آليات المسابقة وإجراءاتها للتحضير لتنفيذها على مستوى جميع كليات الجامعة في بداية الفصل الدراسي الثاني.

وقام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بجولة تفقدية لعدد من كليات الجامعة لمتابعة سير الامتحانات، حيث زار كلية التربية الموسيقية، وكلية التربية الفنية، وكلية الفنون الجميلة، وخلال الجولة التقى الدكتور قنديل بعدد من طلاب الكليات الذين يؤدون امتحانات نصف العام، حيث اطمأن على سير الامتحانات وتفقد أماكن إجراء الامتحانات، وأكد على ضرورة توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

وفى إطار إهتمام الجامعة وحرصها على النهوض بالبحث العلمى نظمت جامعة حلوان ندوة للتعريف بمصادر التمويل المحلية والدولية للمشروعات البحثية التنموية وطرق التقدم لها وذلك لشباب الباحثين واعضاء هيئة التدريس بكليات خارج الحرم الجامعي، وتشرفت كلية الفنون التطبيقية باستضافة الندوة، ويأتي ذلك تماشيا مع سياسة الجامعة والتخطيط لزيادة مواردها وبناء على توجيهات مجلس الجامعة.

كما وافقت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على تمويل مشروع تحويل سيارة فولكس ملاكي تعمل بالوقود إلى سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية، والمقترح من الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، والأستاذ بقسم تكنولوجيا السيارات.

وينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية السياحة والفنادق احتفالية عيد العلم، بعنوان البحث العلمي في السياحة والضيافة... من النظرية إلى التطبيق، وتهدف إلى تشجيع وتكريم العلماء والباحثين المتميزين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم في مختلف المجالات العلمية والإنسانية، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.

هذا ونظمت كلية التربية الفنية المعرض الفني لمجموعة من الدارسين بالدراسات العليا بمعهد باندونج ومجموعة من طلاب الماجستير بكلية التربية الفنية وكان المعرض يحمل عنوان ( حكايات ما وراء الحدود)، وقد تنوعت الأعمال الفنية في مجال التصوير والخرف .


 

جامعة حلوان هيئة قضايا الدولة كلية التكنولوجيا والتعليم كليات جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان

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