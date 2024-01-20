غلق كوبري المشير بالقاهرة لمدة يومين لتنفيذ أعمال إنشائية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لإستكمال تنفيذ أعمال إنشائية وتركيب بعض الكمرات الأمر الذى يستلزم إستكمال الغلق الكلى لكوبرى المشير "المتجه لمنطقة المقابر" لمدة يومين على أن يتم تنفيذ الأعمال "ليلاً" إعتباراً من الساعة 12,05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً يومى الأحد 21/1 ، والإثنين 22/1/2024.

وأعلنت الإدارة إجراء تحويلات مرورية فالقادم من محور المشير يسلك يميناً شارع الوفاء والأمل والدوران والعودة من أسفل كوبرى الوفاء والأمل ، فيميناً مسطح كوبرى المشير تجاه محور أبو زيد خضر .

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .