عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غلق كوبري المشير بالقاهرة لمدة يومين لتنفيذ أعمال إنشائية

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لإستكمال تنفيذ أعمال إنشائية وتركيب بعض الكمرات الأمر الذى يستلزم إستكمال الغلق الكلى لكوبرى المشير "المتجه لمنطقة المقابر" لمدة يومين على أن يتم تنفيذ الأعمال "ليلاً" إعتباراً من الساعة 12,05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً يومى الأحد 21/1 ، والإثنين 22/1/2024.

وأعلنت الإدارة إجراء تحويلات مرورية فالقادم من محور المشير يسلك يميناً شارع الوفاء والأمل والدوران والعودة من أسفل كوبرى الوفاء والأمل ، فيميناً مسطح كوبرى المشير تجاه محور أبو زيد خضر .

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .

أعمال إنشائية الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية الوفاء والأمل تحويلات مرورية محور المشير مرور القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

مفاجأة سعيدة للمصريين بشأن الدولار

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

ظاهرة جوية تضرب البلاد غدًا.. الأرصاد تُعلن مفاجأة جديدة بشأن الطقس

موضوعات متعلقة

3 أشهر.. غلق طريق بلبيس لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بالجبل الأصفر

5 خطوات لـ تجديد جواز السفر عبر الأنترنت .. تفاصيل

أمن القاهرة يحقق نجاحات في مكافحة السرقات والمخدرات

ضبط ثلاجة لحوم فاسدة ومحل ومخزن عطارة بدون ترخيص

ضبط شركة إنتاج فنى بدون ترخيص في القاهرة

تحويلات مرورية وإغلاق مؤقت ..خريطة كاملة لتجنب الازدحام

حقيقة ادعاء سيدة باقتحام رجال الشرطة منزل نجلها وسرقته

نشرة المرور الصباحية| اعرف حالة الطرق في القاهرة.. وتحذير من الشبورة

ترشيحاتنا

أسعار الذهب والدولار اليوم السبت وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

إيحاءات جنسية وضعف إيرادات| بطلات فيلم الملكة بمرمى النيران والجمهور يخرج عن صمته

السكة الحديد تدفع بقطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي

صحيفة عبرية: صواريخ وطائرات تخترق شمال إسرائيل .. تفاصيل

قريباً| صفقة منتظرة بين القاهرة وموسكو.. تعاون في مختلف بالتزامن مع زيارة مرتقبة لبوتين

ملامح الحزن.. محمد منير ينهار في جنازة شقيقته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامح الحزن.. محمد منير ينهار في جنازة شقيقته

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة في الرياض.. شاهد

إلهام شاهين تبهر متابعيها بإطلالة كشفت عن فقدان وزنها| شاهد

ليلي عبداللطيف تكشف سرا غير متوقع عن صدق تنبؤاتها| لن تتوقعه

فيديو

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

تعرف على سعر فستان هيفاء وهبي في «وصلتلها» ونانسي عجرم بحفلها الأخير

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ