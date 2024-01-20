تحذير من استخدام المياه الساخنة في الشتاء..هيئة الدواء توضح الأضرار

قالت هيئة الدواء المصرية، إن استخدام المياه الساخنة يزيد نسبة الإصابة بجفاف الجلد في الشتاء ​ويعد من أكثر الأسباب شيوعاً للإصابة بجفاف الجلد في الشتاء.

وأضافت هيئة الدواء المصرية ، تزيد نسبة حدوث جفاف الجلد في الشتاء، والذي تشمل أعراضه التقشر والحكة والاحمرار، وعادة ما تكون الأعراض بسيطة إلا إنها قد تزداد صعوبة في بعض الحالات مثل حدوث التهاب أو إكزيما أو عدوى بكتيرية.​

واشارت هيئة الدواء المصرية، إلى أنه يحدث جفاف الجلد نتيجة انخفاض الرطوبة وبرودة الجو في الشتاء، كما يسبب استخدام المياه الساخنة جفاف الجلد.​

هيئة الدواء :استخدام الكحول على الأيدي يساهم في ظهور الأعراض

أوضحت هيئة الدواء المصرية ، إن استخدام الكحول على الأيدي يساهم في ظهور الأعراض، ويمكن لاستخدام الصابون والمنظفات القوية أو المعطرة أيضًا في تقليل نسبة الزيوت الطبيعية على الجلد.​