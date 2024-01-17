نصائح مهمة من هيئة الدواء للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي في الشتاء​

تنتشر أمرض الجهاز التنفسي في فصل الشتاء بين جميع الفئات العمرية ولكن تقل حدته مع أصحاب المناعة القوية .

وقدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي في فصل الشتاء:​

إذا كان الشخص مريضًا؛ فيجب الابتعاد عن الآخرين، وخاصة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة أو مضاعفاتها.​

الحفاظ على وجود مسافة آمنة بين الأفراد لتقليل انتشار العدوى والجراثيم.​

القيام بتطهير الأسطح المحتمل تلوثها بالعطس أو الأيدي الملوثة.​

توفير المناديل في مراكز الرعاية الصحية؛ وذلك لجميع الأفراد الذين يحتاجون إليها في المناطق المشتركة (مثل غرف الانتظار).​

توفير مرافق لغسل اليدين بالصابون، والمياه الجارية النظيفة، أو توفير كميات كافية من المنظفات الحكولية يمكن استخدامها من قبل أي فرد.​

توفير الأقنعة لمن يحتاجون إليها.​

يجب أن تكون أوعية النفايات غير القابلة للمس متاحة؛ وذلك للسماح بالتخلص الفوري من المناديل المستعملة أوالأقنعة.​

تثقيف مقدمي الخدمة الصحية حول أهمية تدابير الوقاية عند فحص ورعاية المرضى الذين لديهم علامات وأعراض عدوى الجهاز التنفسي.