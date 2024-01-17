نصائح مهمة من هيئة الدواء للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي في الشتاء​

تنتشر أمرض الجهاز التنفسي في فصل الشتاء بين جميع الفئات العمرية ولكن تقل حدته مع أصحاب المناعة القوية .
وقدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي في فصل الشتاء:
إذا كان الشخص مريضًا؛ فيجب الابتعاد عن الآخرين، وخاصة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة أو مضاعفاتها.
الحفاظ على وجود مسافة آمنة بين الأفراد لتقليل انتشار العدوى والجراثيم.
القيام بتطهير الأسطح المحتمل تلوثها بالعطس أو الأيدي الملوثة.
توفير المناديل في مراكز الرعاية الصحية؛ وذلك لجميع الأفراد الذين يحتاجون إليها في المناطق المشتركة (مثل غرف الانتظار).
توفير مرافق لغسل اليدين بالصابون، والمياه الجارية النظيفة، أو توفير كميات كافية من المنظفات الحكولية يمكن استخدامها من قبل أي فرد.
توفير الأقنعة لمن يحتاجون إليها.
يجب أن تكون أوعية النفايات غير القابلة للمس متاحة؛ وذلك للسماح بالتخلص الفوري من المناديل المستعملة أوالأقنعة.
تثقيف مقدمي الخدمة الصحية حول أهمية تدابير الوقاية عند فحص ورعاية المرضى الذين لديهم علامات وأعراض عدوى الجهاز التنفسي.