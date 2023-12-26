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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عودة كورونا.. قلق بالغ في أمريكا بعد ارتفاع الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي

قلق بالغ في أمريكا
قلق بالغ في أمريكا بعد ارتفاع الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي

شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا في حالات الإصابة بالأنفلونزا وفيروس كورونا “كوفيد-19” وسط العطلات، حث يشعر خبراء الصحة بالقلق إزاء المخاطر الصحية المتزايدة الناجمة عن الانتشار المتزامن لأمراض الجهاز التنفسي.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، إن عدد أمراض الجهاز التنفسي التي تدفع الناس إلى طلب الرعاية الصحية مرتفع أو متزايد في معظم مناطق البلاد.

ويعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، بما في ذلك تجمعات العطلات، والعدد الكبير من الأفراد غير المحصنين، وظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا من المحتمل أن تكون أكثر قابلية للانتقال، وفقا لخبراء الصحة.

أظهرت أحدث بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن نشاط الأنفلونزا الموسمية مرتفع في الولايات المتحدة، ويستمر في الزيادة في معظم أنحاء البلاد.

وكان هناك ما لا يقل عن 5.3 مليون مرض، و54000 حالة دخول إلى المستشفى، و3200 حالة وفاة بسبب الأنفلونزا في الولايات المتحدة حتى الآن هذا الموسم، وفقًا لتقديرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويستمر عدد حالات دخول مستشفيات الأنفلونزا الأسبوعية في الارتفاع، حيث تم إدخال أكثر من 9800 مريض إلى المستشفيات بسبب الأنفلونزا في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتم الإبلاغ عن 14 حالة وفاة بين الأطفال مرتبطة بالأنفلونزا في البلاد هذا الموسم.

كوفيد فيروس كورونا الولايات المتحدة امراض الجهاز التنفسي

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