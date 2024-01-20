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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لعلاج الربو .. تحذير من عبوات مقلدة ومغشوشة لـ دواء شهير

صدى البلد

حذرت هيئة الدواء المصرية،في منشورها رقم« 1 »  لعام 2024  من عبوات مقلدة من المستحضر الدوائي « Vental Compositum Inhaler » ، تشغيلة رقم  2390285
 

 أوضحت هيئة الدواء ، أن العبوات من المذكورة  مقلدة من الصنف ، ولذا لابد من  وقف تداول و ضبط وتحريز المستحضر المقلد . 

 وشددت هيئة الدواء علي ضرورة عدم شراء المستحضرات الصيدلية إلا من الصيدليات المرخصة.
وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء بالإتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع  الإلكتروني الخاص بالهيئة.

 

ويستخدم الدواء المذكور للمساعدة في علاج الربو، ومرض الانسداد الرئوي المزمن

كيف يحمى مرضى الربو والحساسية أنفسهم من الأزمات الصحية


يتسبب الخروج من المنزل في زيادة تعرض مرضى الربو والحساسية لمشاكل صحية عديدة خاصة في فصل الشتاء.

 

ووفقا لما جاء في موقع asthmaandlung فهذا لا يعني أنه يجب علي مرضى الربو والحساسية التوقف عن الخروج خلال فصل الشتاء وقضاء الوقت في الخارج مهم لصحتهم العقلية والنفسية.

 

ويمكنك حماية الشعب الهوائية والجهاز التنفسي من الهواء البارد عن طريق تدفئة الهواء الذي تتنفسه، ويمكن القيام بذلك عن طريق:

التنفس من خلال الأنف والزفير من خلال الفم
ارتداء قناع أو لف وشاح بشكل فضفاض حول أنفك وفمك عندما تكون بالخارج.  

عند الخروج في فصل الشتاء يجب على مرضى الربو والحساسية اتباع هذه النصائح:

تحقق من الطقس قبل الخروج، إذا كنت تعتقد أن الطقس قد يكون باردًا أو عاصفًا جدًا بالنسبة لك، فحاول البقاء في الداخل. 
إذا كان هناك قلقا بشأن الخروج في الطقس البارد، فيجب على المريض أن يطلب من شخص ما أن يذهب معه أو يطمئن عليه لإسعاف مرضى الربو  بسرعة عند حدوث الأزمة .

الحفاظ على دفء الرأس واليدين والقدمين من خلال ارتداء قبعة أو قفازات أو زوج إضافي من الجوارب.

ارتدي طبقات من الملابس الرقيقة، لأن الكثير من الطبقات الرقيقة يمكن أن تبقيك أكثر دفئًا من طبقة واحدة سميكة.
الملابس الداخلية الحرارية يمكن أن تكون مفيدة.

علاج الربو هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء مرض الانسداد الرئوي المزمن مرضى الربو والحساسية

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