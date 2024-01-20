الدواء تحذر من تشغيلة مغشوشة لمضاد حيوي شهير

حذرت هيئة الدواء المصرية، في منشورها رقم« 3 » لعام 2024 من عبوات مقلدة من المستحضر الدوائي قطرة عين « Suprax 100mg/5ml (60 ml) » ، تشغيلة رقم 2722



أوضحت هيئة الدواء ، أن العبوات من المذكورة مقلدة من الصنف ، ولذا لابد من وقف تداول و ضبط وتحريز المستحضر المقلد .

وشددت هيئة الدواء علي ضرورة عدم شراء المستحضرات الصيدلية إلا من الصيدليات المرخصة.

وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

سوبراكس لالتهاب الحلق واللوزتين

يستخدم دواء سوبراكس لعلاج التهاب الحلق واللوزتين الناجمان وبشكل أساسي عن البكتيريا العقدية المقيحة.

سوبراكس لالتهاب الصدر والقصبات الهوائية

قد يعد دواء سوبراكس فعال في علاج التفاقم الحاد لالتهاب القصبات المزمن الناجم عن البكتيريا أو المستدمية النزلية.

تحضير شراب سوبراكس للأطفال

يتم تحضير شراب سوبراكس للأطفال من خلال إضافة 1/2 إجمالي كمية الماء اللازمة لحل الدواء، ومن ثم يتم إغلاق العبوة ورجها جيداً، ثم يضاف ما تبقى من الماء (عادة ما تكون هناك علامة على العبوة للحد الأقصى للماء الذي يجب إضافته) ومن ثم ترج العبوة جيداً.

