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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سحب 3 أدوية من السوق .. العبوات مقلدة ومغشوشة

أدوية
أدوية

حذرت هيئة الدواء المصرية، في منشورها رقم« 3 »  لعام 2024  من عبوات مقلدة من المستحضر الدوائي قطرة عين  « Suprax 100mg/5ml (60 ml)  » ، تشغيلة رقم  2722
 

 وأوضحت هيئة الدواء ، أن العبوات من المذكورة  مقلدة من الصنف ، ولذا لابد من  وقف تداول و ضبط وتحريز المستحضر المقلد . 

مغشوش| هيئة الدواء تصدر تحذيرا عاجلا.. ورئيس الشعبة يكشف حقيقة النواقص

نصائح مهمة من هيئة الدواء للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي في الشتاء​

 وشددت هيئة الدواء علي ضرورة عدم شراء المستحضرات الصيدلية إلا من الصيدليات المرخصة.
وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع  الإلكتروني الخاص بالهيئة.

سوبراكس لالتهاب الحلق واللوزتين
يستخدم دواء سوبراكس لعلاج التهاب الحلق واللوزتين الناجمان وبشكل أساسي عن البكتيريا العقدية المقيحة.

سوبراكس لالتهاب الصدر والقصبات الهوائية
قد يعد دواء سوبراكس فعال في علاج التفاقم الحاد لالتهاب القصبات المزمن الناجم عن البكتيريا أو المستدمية النزلية.

تحضير شراب سوبراكس للأطفال
يتم تحضير شراب سوبراكس للأطفال من خلال إضافة 1/2 إجمالي كمية الماء اللازمة لحل الدواء، ومن ثم يتم إغلاق العبوة ورجها جيداً، ثم يضاف ما تبقى من الماء (عادة ما تكون هناك علامة على العبوة للحد الأقصى للماء الذي يجب إضافته) ومن ثم ترج العبوة جيداً. 

 

قطرة عين.. الدواء تحذر من تشغيلة مقلدة من Prisoline Eye Drop

 

حذرت هيئة الدواء المصرية،في منشورها رقم« 2 »  لعام 2024  من عبوات مقلدة من المستحضر الدوائي قطرة عين  « Prisoline Eye Drop » ، تشغيلة رقم  2360097
 

وأوضحت هيئة الدواء، أن العبوات من المذكورة  مقلدة من الصنف ، ولذا لابد من  وقف تداول و ضبط وتحريز المستحضر المقلد . 

 وشددت هيئة الدواء على ضرورة عدم شراء المستحضرات الصيدلية إلا من الصيدليات المرخصة.
وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع  الإلكتروني الخاص بالهيئة.

الفرق بين العبوات المقلدة والمغشوشة 

حذرت هيئة الدواء المصرية،في منشورها رقم« 1 »  لعام 2024  من عبوات مقلدة من المستحضر الدوائي « Vental Compositum Inhaler » ، تشغيلة رقم  2390285
 

 أوضحت هيئة الدواء ، أن العبوات من المذكورة  مقلدة من الصنف ، ولذا لابد من  وقف تداول و ضبط وتحريز المستحضر المقلد . 

 وشددت هيئة الدواء علي ضرورة عدم شراء المستحضرات الصيدلية إلا من الصيدليات المرخصة.
وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء بالإتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع  الإلكتروني الخاص بالهيئة.

 

ويستخدم الدواء المذكور للمساعدة في علاج الربو، ومرض الانسداد الرئوي المزمن

كيف يحمى مرضى الربو والحساسية أنفسهم من الأزمات الصحية


يتسبب الخروج من المنزل في زيادة تعرض مرضى الربو والحساسية لمشاكل صحية عديدة خاصة في فصل الشتاء.

ووفقا لما جاء في موقع asthmaandlung فهذا لا يعني أنه يجب علي مرضى الربو والحساسية التوقف عن الخروج خلال فصل الشتاء وقضاء الوقت في الخارج مهم لصحتهم العقلية والنفسية.

ويمكنك حماية الشعب الهوائية والجهاز التنفسي من الهواء البارد عن طريق تدفئة الهواء الذي تتنفسه، ويمكن القيام بذلك عن طريق:

التنفس من خلال الأنف والزفير من خلال الفم
ارتداء قناع أو لف وشاح بشكل فضفاض حول أنفك وفمك عندما تكون بالخارج.  

عند الخروج في فصل الشتاء يجب على مرضى الربو والحساسية اتباع هذه النصائح:

تحقق من الطقس قبل الخروج، إذا كنت تعتقد أن الطقس قد يكون باردًا أو عاصفًا جدًا بالنسبة لك، فحاول البقاء في الداخل. 
إذا كان هناك قلقا بشأن الخروج في الطقس البارد، فيجب على المريض أن يطلب من شخص ما أن يذهب معه أو يطمئن عليه لإسعاف مرضى الربو  بسرعة عند حدوث الأزمة .

الحفاظ على دفء الرأس واليدين والقدمين من خلال ارتداء قبعة أو قفازات أو زوج إضافي من الجوارب.

ارتدي طبقات من الملابس الرقيقة، لأن الكثير من الطبقات الرقيقة يمكن أن تبقيك أكثر دفئًا من طبقة واحدة سميكة.
الملابس الداخلية الحرارية يمكن أن تكون مفيدة.
 

الدواء المستحضرات الصيدليات الصيدلية عبوات مقلدة

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