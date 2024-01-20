مغشوش| هيئة الدواء تصدر تحذيرا عاجلا.. ورئيس الشعبة يكشف حقيقة النواقص

تعمل هيئة الدواء المصرية على التصدي لكل حركات الغش والتلاعب التجاري بسوق الدواء خلال الفترة الماضية، وتعمل أيضًا على توفير بدائل للأدوية الناقصة بالصيدليات من خلال الرد على اسئلة المواطنين من خلال الخط الساخن لها.



هيئة الدواء

دواء مغشوش بالأسواق



أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرا للمواطنين بوجود 3 أدوية مغشوشة في الأسواق، وحذرت الهيئة المواطنين من شراء أدوية من خارج الصيدلية، وفي حالة الشك في هذه الأدوية لابد من الرجوع إلى هيئة الدواء أو الاتصال بالخط الساخن للهيئة وهو 15301.

وتابعت هيئة الدواء أنه تم وقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المقلد من الدواء بريزولين prisoline eye drop، وهو مضاد حيوي يعمل علي تضييق الأوعية الدموية مما يساعد علي الاحتقان.



هيئة الدواء المصرية



كما حذرت هيئة الدواء المصرية من المستحضر compositing inhaler، وقالت الهيئة إنه جرى وقف تدول وضبط وتحرير المستحضر المقلد في السوق من هذا المستحضر، وعلى المواطنين ضرورة تساؤل الصيدلي قبل الشراء أو الاتصال بالهيئة عبر الخط الساخن.

جدير بالذكر أن هذا المستحضر يستخدم في علاج مرض الربو ومرض الانسداد الرئوي الشهير، ويستخدم للأطفال.

وأصدرت هيئة الدواء تحذيرا من مستحضر آخر من عبوات مغشوشة لدواء سوبراكس 100 مجم Suprax 100mg/ml وهو دواء مستخدم في التهاب المسالك البولية والأذن الوسطى، ودعت هيئة الدواء المواطنين لضرورة توخي الحذر من استخدام هذا المستحضر حيث تم ضبط هذا المستحضر من السوق الدوائي ورفع منشورات إلى الصيدليات، وذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على ضبط السوق الدوائي في مصر.

كما وجهت هيئة الدواء خطابا توعويا للصيدلة على احتمالية وجود عبوات لا تخص شركة novo التي تنتج المستحضر الحيوي Ozempic، وهو علاج لمرض السكر من النوع الثاني، ونصحت هيئة الدواء المواطنين بضرورة عدم الشراء إلا من خلال الصيدليات وهي حال الشك التوست مع الخط الساخن للهيئة.

الدواء



نقص دواء السكر



أكد رئيس شعبة الأدوية، علي عوف، أن نقص دواء السكر داخل الصيدليات إلى "الاستخدام الخاطئ للمواطنين”، موضحا أن “أقراص السكر باتت تستخدم في التخسييس وليس العلاج، وهذا خطأ كبير، دفع بعض الصيدليات لعدم صرفها دون روشتة طبية".

وأضاف عوف، أنه بالرغم من ارتفاع أسعار الدواء خلال الفترة الأخيرة بنسبة تقترب من 15%، إلى أن البدائل متوفرة، ولا يوجد أي نقص، لأن كل نوع دواء له أكثر من 10 بدائل، ولكن المريض يرفض البديل، بل يريد ما كتبة له الطبيب فقط، وهنا تكون الأزمة لأن هناك أطباء يتعاقدون مع شركات الأدوية لكتابة نوع معين من الدواء.

واختتم عوف، بأنه يجب على المواطنين أو المرضى في حالة عدم توافر أي نوع دواء داخل الصيدليات، الاتصال بهيئة الدواء من خلال الخط الساخن 15301، وسوف توفر الهيئة للمستعلم مكان الدواء داخل أقرب صيدلية في محل إقامته، وسوف ترشح له أيضًا علاجا بديلا بنفس الكفاءة والمادة الفعالة، وبهذا تكون الأزمة المصطنعة انتهت.