عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مغشوش| هيئة الدواء تصدر تحذيرا عاجلا.. ورئيس الشعبة يكشف حقيقة النواقص

الدواء
الدواء

تعمل هيئة الدواء المصرية على التصدي لكل حركات الغش والتلاعب التجاري بسوق الدواء خلال الفترة الماضية، وتعمل أيضًا على توفير بدائل للأدوية الناقصة بالصيدليات من خلال الرد على اسئلة المواطنين من خلال الخط الساخن لها. 
 

هيئة الدواء 

دواء مغشوش بالأسواق


أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرا للمواطنين بوجود 3 أدوية مغشوشة في الأسواق، وحذرت الهيئة المواطنين من شراء أدوية من خارج الصيدلية، وفي حالة الشك في هذه الأدوية لابد من الرجوع إلى هيئة الدواء أو الاتصال بالخط الساخن للهيئة وهو 15301.
وتابعت هيئة الدواء أنه تم وقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المقلد من الدواء بريزولين prisoline eye drop، وهو مضاد حيوي يعمل علي تضييق الأوعية الدموية مما يساعد علي الاحتقان.

مع عائلتي بمصر | رسالة عاجلة من جوارديولا لجمهور الأهلي

الأطفال يُولدون في جحيم.. يونيسيف: غزة أصبحت أخطر الأماكن بالعالم


هيئة الدواء المصرية


كما حذرت هيئة الدواء المصرية من المستحضر compositing inhaler، وقالت الهيئة إنه جرى وقف تدول وضبط وتحرير المستحضر المقلد في السوق من هذا المستحضر، وعلى المواطنين ضرورة تساؤل الصيدلي قبل الشراء أو الاتصال بالهيئة عبر الخط الساخن.
جدير بالذكر أن هذا المستحضر يستخدم في علاج مرض الربو ومرض الانسداد الرئوي الشهير، ويستخدم للأطفال.
وأصدرت هيئة الدواء تحذيرا من مستحضر آخر من عبوات مغشوشة لدواء سوبراكس 100 مجم Suprax 100mg/ml وهو دواء مستخدم في التهاب المسالك البولية والأذن الوسطى، ودعت هيئة الدواء المواطنين لضرورة توخي الحذر من استخدام هذا المستحضر حيث تم ضبط هذا المستحضر من السوق الدوائي ورفع منشورات إلى الصيدليات، وذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على ضبط السوق الدوائي في مصر.
كما وجهت هيئة الدواء خطابا توعويا للصيدلة على احتمالية وجود عبوات لا تخص شركة novo التي تنتج المستحضر الحيوي Ozempic، وهو علاج لمرض السكر من النوع الثاني، ونصحت هيئة الدواء المواطنين بضرورة عدم الشراء إلا من خلال الصيدليات وهي حال الشك التوست مع الخط الساخن للهيئة.

الدواء 


نقص دواء السكر 
 

أكد رئيس شعبة الأدوية، علي عوف، أن نقص دواء السكر داخل الصيدليات إلى "الاستخدام الخاطئ للمواطنين”، موضحا أن “أقراص السكر باتت تستخدم في التخسييس وليس العلاج، وهذا خطأ كبير، دفع بعض الصيدليات لعدم صرفها دون روشتة طبية".
وأضاف عوف، أنه بالرغم من ارتفاع أسعار الدواء خلال الفترة الأخيرة بنسبة تقترب من 15%، إلى أن البدائل متوفرة، ولا يوجد أي نقص، لأن كل نوع دواء له أكثر من 10 بدائل، ولكن المريض يرفض البديل، بل يريد ما كتبة له الطبيب فقط، وهنا تكون الأزمة لأن هناك أطباء يتعاقدون مع شركات الأدوية لكتابة نوع معين من الدواء.
واختتم عوف، بأنه يجب على المواطنين أو المرضى في حالة عدم توافر أي نوع دواء داخل الصيدليات، الاتصال بهيئة الدواء من خلال الخط الساخن 15301، وسوف توفر الهيئة للمستعلم مكان الدواء داخل أقرب صيدلية في محل إقامته، وسوف ترشح له أيضًا علاجا بديلا بنفس الكفاءة والمادة الفعالة، وبهذا تكون الأزمة المصطنعة انتهت.

دواء مغشوش بالأسواق هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء الدواء نقص دواء السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

رموه للكلاب| تفاصيل صادمة في جريمة الزوجة والعشيق بمدينة بدر.. ماذا فعلا ليلة رأس السنة؟

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

رد فعل صادم من خالد الغندور بشأن مشاركة إمام عاشور مع المنتخب

ورطة كبيرة| حجم إصابة محمد صلاح ومدة غيابه

موضوعات متعلقة

مكمل غذائي لعلاج الغضاريف والمفاصل.. الدواء تحذر من مستحضر مغشوش

شعبة الأدوية تكشف مفاجأة عن طريقة التعرف على العقاقير المغشوشة عند الشراء

هيئة الدواء تحذر من عبوات مضاد حيوي مغشوشة.. تفاصيل

مغشوشة ومقلدة.. الدواء تحذر من تشغيلة عقار شهير بالأسواق

مدن الجيل الرابع في 9 سنوات .. الجمهورية الجديدة بلا تكدس

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

هيئة الدواء تحذر من تغير نتيجة تحليل المخدرات بسبب التداخل مع أدوية البرد

مدبولي خلال افتتاح مصنع دواء: توجيهات رئاسية بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعات

ترشيحاتنا

أرخص مويايل سامسونج فى مصر.. سعره مفاجأة

بعد مناقشة مسائل حساسة.. وزيرة خارجية كوريا الشمالية تعود للبلاد من روسيا

نائب رئيس الوزراء الأسبق: يجب اتباع إجراءات وسياسات جديدة لإنعاش الاقتصاد

تطورات الحالة الصحية لجورج وسوف..وهذا ما حدث مع كريم محمود عبد العزيز

زياد بهاء الدين: تخفيض الديون يحتاج بذل جهد كبير لزيادة الإنتاج والنمو

قرار جديد لـ روسيا بشأن عدد الدول المتوفر لها التأشيرة الإلكترونية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغشوش| هيئة الدواء تصدر تحذيرا عاجلا.. ورئيس الشعبة يكشف حقيقة النواقص

خلي بالك.. علامات البرد تكشف نوعا شرسا من السرطان

يحمي الخلايا من التلف ويقضى على البرد.. عشب يمتلك فوائد خارقة

وصفات طبيعية وطرق طبية.. اليك علاج تجاعيد اليد

فيديو

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ