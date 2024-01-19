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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مع عائلتي بمصر | رسالة عاجلة من جوارديولا لجمهور الأهلي

جوارديولا
جوارديولا

أشاد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، بما قدمه الأهلي في كأس العالم للأندية الأخيرة بالسعودية، وحصوله على المركز الثالث.

وقال جوارديولا، في فيديو مصور للحساب الرسمي للأهلي عبر موقع يوتيوب: "فريق رائع، ولديه جمهور رائع أيضا. كنت في إجازة مع عائلتي بمصر، وكنت منبهرا بكمية الحب الكبير من الجماهير للفريق".

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أضاف: "الأهلي قدم بطولة رائعة في مونديال الأندية، والفريق كان مميزا واستحق المركز الثالث".

وجاءت كلمة جوارديولا على هامش حضوره حفل دبي جلوب سوكر في الإمارات، بعدما توج بجائزة أفضل مدرب في العام، بينما حصد الأهلي المصري جائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط.

الحفل شهد تتويج مانشستر سيتي بجائزة أفضل نادٍ في العام، كما توج الثنائي إيديرسون وردريجو بجائزتي أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب وسط على الترتيب.

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