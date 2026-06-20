الخارجية : نرفض إنشاء أي كيانات موازية في السودان لدعم سلامته

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ٢٠ يونيو، محي الدين سالم، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان الشقيقة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء عكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط مصر والسودان، حيث أكد الوزيران الحرص المشترك على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ويعزز من أواصر الترابط والتنسيق القائم بينهما.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفض إنشاء أي كيانات موازية، مشدداً على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف مستدام لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية، مع ضمان النفاذ الإنساني إلى المناطق المتضررة، واحترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، والتأكيد على أهمية جهود الرباعية الدولية لدعم الاستقرار وإنهاء الصراع.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية السوداني أعرب من جانبه عن تقدير بلاده للدعم الذي تقدمه مصر للسودان على مختلف المستويات، مثمناً المواقف المصرية الداعمة لوحدة السودان واستقراره، كما استعرض الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية للتعامل مع التحديات الراهنة، مؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.