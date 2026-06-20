مقتل وإصابة 23 شخصا في حادث انهيار سقف معبد بالهند

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم، فيما أصيب 18 آخرون؛ إثر انهيار سقف أحد المعابد في مدينة "باربهاني" بولاية "ماهاراشترا" الهندية.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية في نسختها الإنجليزية، اليوم /السبت/ أن نحو 30 إلى 40 شخصا لا يزالوا محاصرين تحت الأنقاض، حيث تبذل فرق الإنقاذ قصارى جهدها من أجل انتشالهم، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

