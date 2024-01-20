الحضور تخطى 14 ألف.. حسين الجسمي يعرض 22 أغنية لحفلة صيف دبي

بعد أن كان قد حطم كل الأرقام القياسية بحفل "مفاجآت صيف دبي 2023" وسجل الأكثر حضوراً في تاريخ حفلات قاعة كوكاكولا أرينا في دبي، عرض الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" عبر قناته الرسمية في موقع "اليوتيوب" أغنيات الحفل الـ22 المصورة "ألبوم حفل مفاجآت صيف دبي 2023"، وسط تفاعل الجمهور وغنائه وفرحه على مدار ساعتين وربع الساعة من الغناء المتواصل.

وكان الجسمي قد تنقل خلال الحفل بين مجموعة من أغنياته المتنوعة من الألوان الموسيقية الإماراتية والخليجية والعربية التي نالت رواجاً كبيراً وانتشاراً واسعاً عربياً وعالمياً، مسجلاً في شهر يوليو الماضي من العام 2023 حدثاً تاريخياً متنقلاً وسط حالة مختلفة من التفاعل عبر عزفه المنفرد على آلة البيانو في غناء أغنية "أنا لها شمس"، وأغنية "أمي جنة" التي شكلت مفاجأة جميلة ومؤثرة للحضور، الى جانب أغنيات أخرى تضمنها الألبوم.

وقد تم عرض الأغنيات ضمن "ألبوم حفل مفاجآت صيف دبي 2023" في الفنانة الرسمية للجسمي، إلى جانب جميع المنصات المتخصصة في عرض وبث الأغنيات المصورة والصوتية.

أعمال حسين الجسمي - الوردة ارتاحت

من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "فزاع"، عرض الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" أحدث أغنياته المنفردة عبر قناته الرسمية في موقع YouTube تحت عنوان "الوردة ارتاحت"، مجدداً من خلالها غنائه أشعار "فزاع" بعد مجموعة من الأغنيات الناجحة والمميزة، والتي حققت انتشاراً واسعاً بين الجمهور في الإمارات والوطن العربي.

يقول في مطلع الأغنية:

إذا طاحت الوردة من يدينك اتركها لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحت وإذا طاحت الدمعة من عيونك أمسكها وأخاف المقام يطيح معها إذا طاحت.

ويجدد حسين الجسمي تعاونه في أغنية "الوردة ارتاحت" مع ألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد، ومن توزيع الموزع الموسيقي نور هاشم، وقام بعملية المكساج والماستر جاسم محمد.

وعرضت الأغنية بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو خاص ممنتج تضمن كلمات الأغنية كاملة، إلى جانب بث الأغنية عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر والمنصات الموسيقية الإلكترونية المختلفة.