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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الزقازيق وبيطري الشرقية ينظمان قافلة مجانية بقرية بني هلال

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعي البيطري وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجاني وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية قامت بالإشتراك مع معهد جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة بتنظيم قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية بقرية بنى هلال التابعة لمركز ومدينة منيا القمح وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري و ذلك بحضور كلٍ من القيادات التنفيذية والعلمية والشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي و رؤساء أقسام الرعاية والعلاج والإرشاد والوقاية والابيدميولوجى بإدارة منيا القمح البيطرية و مدير وحدة بنى هلال وجميع العاملين بها وعدد كبير من المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وكيل صحة الشرقية يتفقد القافلة الطبية بقرية السنيطة بفاقوس

 

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت برش ( ٥٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (٢٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا الطيور.

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