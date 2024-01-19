وكيل صحة الشرقية يتفقد القافلة الطبية بقرية السنيطة بفاقوس

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تم المرور علي القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية السنيطة التابعة لمركز ومدينة فاقوس، والتي بدأت صباح أمس الخميس، وتستمر حتى مساء اليوم الجمعة، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقافلة.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية توقيع الكشف الطبي علي المرضى في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الرمد، أنف وأذن وحنجرة، المسالك البولية، الأسنان"، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضي مجاناً، وبلغ ما تم توقيع الكشف الطبي عليهم حتى وقت الزيارة أكثر من ٢٠٠٠ مريض، وقام الدكتور هشام مسعود بالتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل.

كما قام الدكتور هشام مسعود بمتابعة جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية الكشف المبكر عن أورام الثدي ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والحصول علي الخدمات الطبية المختلفة ضمن المبادرات الرئاسية الأخرى، مقدماً الشكر لمنسق القوافل، ولجميع الفرق الطبية والعاملين والمشاركين بالقوافل الطبية بالشرقية، على المجهود المبذول لصالح المواطنين والمرضى بالمحافظة.