البحث عن الكنز.. 6 اشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل في المنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة تلا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (6 أشخاص- مقيمون بدائرة المركز) حال قيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة المركز.. وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فـى الحفر.

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.