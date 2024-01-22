"الجمهورية": السياسة الخارجية المصرية ثابتة وتقوم على احترام سيادة الدول

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المواقف المصرية في سياستها الخارجية ثابتة وتاريخية، وتقوم على الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى، وتحترم إرادة الشعوب واستقلال الدول ووحدة وسلامة أراضيها.

وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الإثنين/ بعنوان "احترام سيادة الدول"- أنه في هذا الإطار، جاءت تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي -خلال المؤتمر الصحفي المشترك بقصر الاتحادية مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود- أن مصر تدعم الصومال وترفض التدخل في شئونه والمساس بسيادته، وأن المساعي المصرية دائما تهدف إلى البناء والتنمية والتعمير، وترسخ لكل سبل الحوار البناء وإرساء دعائم الأمن والاستقرار لإيمانها أن الاستقرار يصنع التنمية والرخاء للدول وشعوبها.

ونوَّهت الصحيفة بأن نفس المواقف المصرية راسخة وثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد الدولة المصرية أن حل الدولتين أساس استقرار المنطقة وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية السبيل لتحقيق الأمن لكل الأطراف.

وأكدت الصحيفة أنه في هذا الصدد، لا تتوقف الجهود المصرية من أجل إيقاف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بصورة كافية لإعاشته.