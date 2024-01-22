وزير الري يؤكد أهمية التدريب لرفع كفاءة العاملين بهيئة السد العالي

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً بمقر الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ، حيث تم إستعراض عدد من العروض التقديمية التي توضح أعمال وأنشطة الهيئة في الفترة الماضية ، وأعمال التطوير والصيانة الدورية التي تتم لكافة منشآت السد العالى وخزان أسوان .

وعقب ذلك عقد الدكتور سويلم ٣ لقاءات مع شباب المهندسين بالهيئة ، و المهندسين بالهيئة ، و أعضاء نقابة العاملين بالهيئة ، وخلال هذه اللقاءات إستمع لطلبات ومقترحات العاملين لتطوير منظومة العمل بالهيئة و رؤية التطوير المستقبلية .

وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية التدريب لرفع كفاءة العاملين بالهيئة وتحسين منظومة العمل ، والتوجيه بالإستجابة لطلبات العاملين بما ينعكس إيجاباً على منظومة العمل والمتاح منها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة ، كما توجه الدكتور سويلم بالشكر لكافة العاملين بالهيئة على مجهوداتهم المبذولة خلال الفترة الماضية مع الدعوة للإستمرار في بذل المزيد من الجهد لخدمة الوزارة مستقبلاً .

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