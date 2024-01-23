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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يعزز صحة البشرة.. 10 فوائد لتناول الأفوكادو

الأفوكادو
الأفوكادو

 الأفوكادو هو فاكهة غنية بالعناصر الغذائية والدهون الصحية، وله العديد من الفوائد الصحية، وإليك عشر فوائد لتناول الأفوكادو، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”:

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10 فوائد لتناول الأفوكادو

غني بالدهون الصحية: يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، خاصةً حمض الأوليك، وهو نوع من الدهون المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.

يساعد على خفض مستويات الكولسترول: نظرًا لاحتوائه على الدهون الصحية، يمكن أن يساعد تناول الأفوكادو في خفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم وزيادة مستويات الكولسترول الجيد.

يعزز امتصاص العناصر الغذائية الأخرى: الأفوكادو يحتوي على الدهون الصحية التي تساعد في امتصاص العناصر الغذائية الدهنية الأخرى، مثل فيتامين A وD وE وK.

يحتوي على الألياف: الأفوكادو غني بالألياف التي تساعد في تعزيز الهضم والشعور بالشبع، وتسهم في تنظيم مستويات السكر في الدم.

يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن: يحتوي الأفوكادو على فيتامين C وفيتامين E وفيتامين K والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفولات، وهي مواد غذائية ضرورية لصحة الجسم.

تعزز صحة البشرة: الأفوكادو يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساعد في ترطيب البشرة وتحسين مرونتها وتقليل علامات الشيخوخة.

يدعم صحة العين: يحتوي الأفوكادو على اللوتين والزياكسانثين، وهما مضادان للأكسدة يساعدان في الحفاظ على صحة العين والحد من مشاكل البصر المرتبطة بالشيخوخة.

يعزز صحة الدماغ: يحتوي الأفوكادو على الأوميغا-3 والفولات، وهما مركبان يعتقد أنهما يساهمان في تحسين الوظائف العقلية وصحة الدماغ.

يساعد في إدارة الوزن: بفضل احتوائه على الألياف والدهون الصحية والشعور بالشبع، يمكن أن يساعد تناول الأفوكادو في إدارة الوزن والحفاظ على الشعور بالامتلاء لفترة مطولة.

يعزز صحة القلب: الأفوكادو يحتوي على مركبات تساهم في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مهم أن نلاحظ أن الأفوكادو غني بالسعرات الحرارية، لذا يجب تناوله بشكل معتدل وضمن إطار نظام غذائي متوازن، ويُنصح أيضًا بالتحدث مع أخصائي تغذية قبل إدراج أي طعام جديد في نظامك الغذائي، خاصة إذا كنت تعاني من حالات صحية محددة.

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