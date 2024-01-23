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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بلقيس تبرز أنوثتها بفستان أسود قصير وقفازات بعرض أزياء بأسبوع باريس للموضة

بلقيس
بلقيس

حرصت النجمة الإماراتية اليمنية بلقيس فتحي على مشاركة جمهورها بصور من إطلالتها خلال حضورها عرض أزياء سكابريلي Schiaparelli لموسم ربيع وصيف 2024، من ضمن فعاليات أسبوع باريس للأزياء الراقية.

أطلت بلقيس في الصور بفستان أسود أنيق قصير مكشوف الكتفين يبرز أنوثتها، ومزين بوجه باللون الذهبي، وأكملت إطلالتها بارتداء قفازات سوداء طويلة، وضمت شعرها إلى أعلى، ذيل حصان.

و بعد ظهور عدد من النجمات في عرض أزياء سكابريلي الذي أثار الجدل في يناير من العام الماضي  بفساتين تميزت برؤوس حيوانات، بالرغم من أن هذا الأمر اعترض عليه عدد من الناشطين في مجال حقوق الحيوان .

ولم تسلم النجمة الأمريكية كايلي جينر من الانتقادات فقد نالت نصيب الأسد من الانتقادات، وذلك بعد تداول صورها في عرض الأزياء بفستان تضمن رأس أسد كجزء منه.

ويذكر أن بلقيس أحيت ليلة رأس السنة حفلا غنائيا في مصر، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

 وتعتبر هذه الحفلة هي الاولي لبلقيس في مصر بعد نجاح أغنيتها "الف روح " التي حققت نجاحا كبيرا في الوطن العربي، كما تعتبر الحفل هي الاولي للفنان السعودي دحوم الطلاسي  في مصر ليلة راس السنة.

وشاركت النجمة بلقيس فتحي متابعيها، صورة جديدة عبر خاصية “استوري” حسابها الرسمي على «إنستجرام»، ظهرت خلالها بإطلالة مختلفة وغير متوقعة.

تفاصيل إطلالة بلقيس فتحي 
وظهرت بلقيس فتحي، وهي ترتدي فستانا طويلا باللون الموف الفاتح، وبأكمام طويلة، وتتوسطه أزرار من الأمام، وبفتحة من الأسفل تكشف عن ساقيها، ويتوسطه حزام من نفس خامة ولون الفستان.

كما ظهرت بلقيس فتحي بباروكة قصيرة باللون الأصفر الثلجي، بتسريحة ويفي انسيابية وناعمة، وهو ما أبرز من جمال ملامحها.

واعتمدت بلقيس فتحي على ألوان مكياج ترابية، واختارت الكمشيري القاتم للشفاه، مع وضع الكحل، والماسكرا، والآي لاينر والأي شادو بطريقة السموكي لتبرز من جمال عينيها.

وتزينت بلقيس فتحي بإكسسوارات بسيطة؛ فقد اختارت قرطين من الألماس، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

بلقيس في عرض أزياء سكابريلي 2024
بلقيس في عرض أزياء سكابريلي 2024
بلقيس في عرض أزياء سكابريلي 2024
بلقيس في عرض أزياء سكابريلي 2024
بلقيس في عرض أزياء سكابريلي 2024
بلقيس في عرض أزياء سكابريلي 2024
بلقيس في عرض أزياء سكابريلي 2024
بلقيس في عرض أزياء سكابريلي 2024
بلقيس في عرض أزياء سكابريلي 2024
بلقيس في عرض أزياء سكابريلي 2024
بلقيس في عرض أزياء سكابريلي 2024
بلقيس في عرض أزياء سكابريلي 2024
بلقيس في عرض أزياء سكابريلي 2024

 

بلقيس في عرض أزياء سكابريلي 2024
بلقيس في عرض أزياء سكابريلي 2024
بلقيس في عرض أزياء سكابريلي 2024

 

بلقيس في عرض أزياء سكابريلي 2024
بلقيس في عرض أزياء سكابريلي 2024

 

بلقيس في عرض أزياء سكابريلي 2024

 

بلقيس في عرض أزياء سكابريلي 2024

 

بلقيس في عرض أزياء سكابريلي 2024

 

بلقيس في عرض أزياء سكابريلي 2024
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