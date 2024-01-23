دون الخلط مع موقفنا من حرب غزة.. تحرك جديد من نيوزيلندا في البحر الأحمر

قال رئيس الوزراء النيوزيلندي، كريستوفر لوكسون، اليوم الثلاثاء، إن بلاده سترسل فريق دفاع من ستة أعضاء إلى منطقة الشرق الأوسط في إطار تحالف دولي لدعم الأمن البحري في البحر الأحمر.

تنفذ الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن والتي تستهدف سفنا مدنية في البحر الأحمر منذ أسابيع فيما تقول إنه احتجاج على الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال لوكسون خلال مؤتمر صحفي إن "هجمات الحوثيين ضد حركة الشحن التجاري والبحري غير قانونية وغير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير".

وأضاف "إرسال هذا الفريق هو استمرار لتاريخ نيوزيلندا الطويل في الدفاع عن حرية الملاحة في الشرق الأوسط وفي المناطق الأكثر قربا منها".

وأوضح أن أفراد الدفاع النيوزيلنديين لن يدخلوا اليمن أو يشاركوا في أي قتال، لكنهم سيساهمون في الدفاع الجماعي عن النفس فيما يتعلق بالسفن في الشرق الأوسط بالتماشي وفق القانون الدولي.

وقال وزير الخارجية وينستون بيترز إنه ينبغي عدم الخلط بين تحركات نيوزيلندا وموقفها في شأن الصراع بين إسرائيل وحماس.

وأضاف بيترز "أي إشارة إلى أن دعمنا المستمر للأمن البحري في الشرق الأوسط مرتبط بالتطورات الأخيرة في إسرائيل وقطاع غزة هي فكرة خاطئة".

وتدعو نيوزيلندا إلى هدنة إنسانية ووقف إنساني للقتال وتشدد على الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات نحو وقف مستدام لإطلاق النار في غزة.