أخبار مفجعة.. وزير المالية الصهيوني يعلق على الضربة القاصمة لجنود الاحتلال بغزة

علق وزير المالية الإسرائيلي على ما حدث لجنود الاحتلال على يد المقاومة ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وذكر وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بقوله ان ما حصل يعد أخبار مفجعة هذا الصباح.. يجب ألا تذهب دماء قتلانا في غزة هدرًا.

ويعد الوزير الصهيوني المتطرف من أشد المعتدين والمعادين للفلسطينين ومن المنادين وتهجيرهم.

فيما قال وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت: دفعنا اليوم ثمنًا قاسيًا لهذه الحرب التي ستحدد مستقبل "إسرائيل"

وذكرت قناة 11 العبرية ان مشاهد المباني المدمرة على الجنود تشبه الهزة الأرضية فقد سويت بالأرض تمامًا.

واردفت قناة 11 العبرية بأن جنديان قتلا وأصيب آخران داخل الدبابة المستهدفة بينما قتل 19 جنديًا وضابطًا جراء انهيار المباني المفخخة.