بطولة هاني سلامة.. محمد النقلي: مي سليم وأحمد صفوت ينضمان لـ«الأمير»l خاص

كشف المخرج محمد النقلي عن فريق عمل مسلسله الجديد “الأمير”، والذي يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني 2024 المقبل.

وقال النقلي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "انضم إلى فريق عمل مسلسل الأمير والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، عدد من الفنانين بجانب بطله هاني سلامة، ومي سليم، وأحمد صفوت، بالإضافة إلى هاجر الشرنوبي.

مسلسل “الأمير” يشارك فى بطولته كل من هاني سلامة وسوسن بدر وسلوي خطاب وحجاج عبد العظيم ودنيا المصري، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح ، وتدور احداثه فى إطار 30 حلقة ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم.

وكان آخر أعمال المخرج محمد النقلي هو مسلسل “حي السيدة زينب”، والذي عرض خارج الماراثون الرمضاني.

وتدور قصة المسلسل فى حى السيدة زينب وما يحدث به من هادات وتقاليد وخلافات.

يذكر أن مسلسل حي السيدة زينب من بطولة الفنانة سوسن بدر ومحمود عبد الغنى وأحمد وفيق ودينا وحسام داغر.