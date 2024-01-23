أول تعليق إسرائيلي بعد أنباء رفض حماس مقترح صفقة الأسري

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر إسرائيلية، بأن إسرائيل لا تزال تنتظر رد حركة حماس الفلسطينية على مقترح صفقة الأسري، مؤكدين أن المحادثات مستمرة في هذه الأثناء.

وكان قيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قال اليوم الثلاثاء، إن مقترح إسرائيل بشأن صفقة الأسرى عملية تمويه وكذب وخداع يمارسها الإسرائيليون.

وأكد القيادي في حماس، لوكالة أنبا العالم العربي، أن “الحركة ترفض مقترح إسرائيل بوقف القتال لمدة شهرين”.

وأضاف القيادي في حماس: “لا أحد يقبل بوقف الحرب لمدة شهرين ثم تعود إسرائيل لارتكاب المجازر مرة ثانية.. الأولوية لوقف العدوان على قطاع غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية، ثم بعد ذلك صفقة الأسرى”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مسؤول مصري رفيع المستوى، بأن حركة حماس رفضت الاقتراح الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن.

وقال مصدر للأسوشيتد برس، إن الخطة تتمثل في إطلاق حماس سراح الرهائن الإسرائيليين وإطلاق إسرائيل سراح الفلسطينيين الذين تحتجزهم، بالإضافة إلى أنه لو تم قبول الاقتراح لقادة حماس، لكانوا قد أتيحت لهم الفرصة للمغادرة إلى دول أخرى.