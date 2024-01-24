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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انتصار ترامب عليها.. نيكي هيلي تحذر الجمهوريين: ترشيحه يعني فوز بايدن

نيكي هيلي
نيكي هيلي

قالت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي، اليوم الأربعاء، إن حصول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على ترشيح الجمهوريين يعني فوز الرئيس جو بايدن بولاية ثانية.

ووفقًا لقناة “الحرة” الأمريكية، اعترفت هيلي بالخسارة، وهنأت ترامب بالفوز في نيوهامشير قائلة: "السباق لم ينته بعد".

وحسب وكالة "فرانس برس"، سعت هيلي إلى تحذير الناخبين الجمهوريين من منافسها ترامب بعد أن هزمها في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير، معترفة بالخسارة، قائلة إن ترشيح الرئيس الأمريكي السابق سيعني فوز جو بايدن في نوفمبر المقبل بولاية ثانية.

وأوضحت في حفل مراقبة بنيو هامبشاير أن "أسوأ سر في السياسة هو مدى رغبة الديمقراطيين في خوض الانتخابات ضد دونالد ترامب"، لافتة إلى أن ترشيح الرئيس السابق هو فوز لبايدن.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، في نبأ عاجل لها، بفوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية نيوهامبشير.

وشهدت ولاية نيوهامبشاير، انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري لاختيار مرشحه للسباق الرئاسي الأمريكي.

وواجه ترامب، آخر منافسيه في الانتخابات، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة، نيكي هايلي، في نيوهامشير.

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