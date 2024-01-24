عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإمام الأكبر: لا نتواني عن دعم أبناء المسلمين علميا ودعويا

صدى البلد

استقبل الإمام الأكبر، د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، الطلاب المشاركين في برنامج «تعزيز كوادر علماء مسجد الاستقلال الإندونيسيين» بمناسبة تخرجهم من البرنامج، وكذلك الطلاب الجدد الملتحقون ببرنامج «المعايشة اللغوية» من أبناء «المدرسة المحمدية» بإندونيسيا البالغ عددهم (٤٤) وأبناء «معهد الشفاء الإسلامي» الإندونيسيين البالغ عددهم (٧٦) طالبًا وطالبة، وذلك بحضور  د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، و د. نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الطلاب الوافدين، و د. نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

وقال فضيلة الإمام الأكبر: إن الأزهر لا يتوانى عن تقديم الدعم العلمي والدعوي لأبناء المسلمين حول العالم، سواءٌ من خلال استضافة الطلاب الوافدين للدراسة داخل أروقة الأزهر ومعاهده وكلياته، أو بإرسال المبتعثين الأزهريين لنشر المنهج الأزهري، كما يستقبل الأئمة والدعاة من مختلف دول العالم لتدريبهم في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وتزويدهم بالمهارات العلمية اللَّازمة للتعامل مع كافَّة القضايا الدينية المعاصرة.

وأضاف  الإمام الأكبر أنَّ الأزهر يسعى لتوطيد العلاقات العلميَّة والثقافيَّة مع العديد من دول العالم؛ من خلال بعثات المعايشة العلمية وبرامج تبادل العلماء والباحثين من دارسي الماجستير والدكتوراة والتخصصات الجامعية المتعددة، مؤكدًا أن «مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر» يقوم بمجهودات كبيرة في هذا الشأن، من خلال ترتيب الأنشطة، وتنسيق تواجد الوفود داخل مصر والوقوف على أبرز التحديات، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم، والاستعانة بكبار أساتذة الأزهر وعلمائه لإعداد البرامج التعليمية والدورات المتخصصة التي تُسهِمُ في بناء الطلاب الوافدين، وتأهيلهم علميًّا ومعرفيًّا وسلوكيًّا، على مختلف الأصعدة.

من جهتهم، عبَّر الطلاب عن سعادتهم لوجودهم في رحاب الأزهر الشريف، هذا الصرح العلمي الكبير، ولقائهم بفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، معربينَ عن تقديرهم الكبير لفضيلته، لما يبذله من جهدٍ كبيرٍ في خدمة الإسلام وقضايا المسلمين، مبدين فخرهم واعتزازهم بالانتماء للأزهر الشريف، ومؤكِّدين أنَّ الأزهر وعلماءه وطلابه يحظون بمكانه كبيرة في بلادهم.

و برنامج «تعزيز كوادر العلماء»، عقد خصيصًا لباحثي الماجستير والدكتوراه من طلاب مسجد الاستقلال بإندونيسيا؛ لمساعدتهم على إتمام رسائلهم العلمية من خلال دورات تدريبية مكثفة يحاضر فيها كبار علماء الأزهر  وأساتذته في مختلف التخصصات العلمية، والتعرف على المواد النظرية ذات الصلة بتخصصاتهم، والتدريب على الإجادة في كتابة الأبحاث العلمية، إلى جانب تعزيز مهارات اللغة العربية.

كما تم تدشين «برنامج المعايشة اللغوية» في ٢١ يناير الجاري ويستمر حتى ٨ فبراير المقبل، ويستهدف تأهيل وتدريب الطلاب والطالبات الإندونيسيين الناطقين بغير العربية، على عدد من المهارات اللغوية، وممارسة بعض الأنشطة اللغوية التي تُعزِّز تيسير تعاملهم في المجالات الحياتية المتنوعة، وإتقانهم للغة العربية، كما أنه يبرز قوة تأثير الأزهر ووجه مصر الحضاري الممتد عبر سبعة آلاف عام، ويؤكد على مكانتها العالمية في تصدير العلم والمعرفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

أسعار الذهب في مصر اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

فرج عامر: برشلونة والبايرن والسيتي يتابعون إمام عاشور بأمم أفريقيا

مجلسا الأمن الروسي والإيراني يعقدان اجتماعا عاجلا في موسكو| ماذا يحدث

أرقام مفزعة لعدد شهداء غزة بعد 108 أيام من حرب الإبـ.ادة

الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "العودة"

اتحاد أمهات مصر: امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 انتهت اليوم بأسئلة سهلة

نتنياهو عن وجود اتفاق بشأن الأسرى: لن تكون هناك تسوية مع حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق تثير الجدل بصور داخل البانيو.. شاهد

هل مقتل كليبر جاء بسبب فشل اتفاقية العريش.. تفاصيل تاريخية مدهشة

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة غريبة في أسبوع الموضة

بعد تشوه وجه ريهام سعيد.. نجمات تعرضن إلى أضرار بسبب عمليات التجميل

فيديو

رقص وطقوس دينية.. اللحظات الأخيرة للجنود الإسرائيليين قبل مق.تلهم بـ"خان يونس"

ليلى علوي: تدربت على الدرامز بسبب فيلم «مقسوم»

سباك بريطاني يعثر على "كارثة" أسفل أرضية حمام منزل عمره 200عام| فيديو

أهم خطوة.. بوتين يشارك السيسي بافتتاح المفاعل النووي بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ