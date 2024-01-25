بعد تشويه وجهها.. صور صادمة لـ ريهام سعيد قبل وبعد الرجيم

تصدرت الفنانة ريهام سعيد مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما تعرضت لتشويه وجهها بعد خضوعها لعملية تجميل.

تعتبر ريهام سعيد من المشاهير اللاتي تحرص من حين لأخر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي بصورها مما كشف عن أختلاف شكلها.

كشفت صور ريهام سعيد عن الأختلاف الككبير الذي حدث في شكلها بعد خضوعها لعدة عمليات التجميل، وبالأخص بعد ما فقدت أيضا وزنها الزائد.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد ريهام سعيد على تسريحات الشعر البسيطة للغاية، وتختار صيحات المكياج التي ترتكز على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

ريهام سعيد

ريهام سعيد

ريهام سعيد

ريهام سعيد

ريهام سعيد

ريهام سعيد

ريهام سعيد

ريهام سعيد