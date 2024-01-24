أنشيلوتي يستقر على بديل «بيلينجهام» أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على بديل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، في موقعة لاس بالماس بالدوري الإسباني، السبت المقبل.

ويغيب بيلينجهام عن المباراة المقبلة لريال مدريد للإيقاف، بسبب حصوله على 5 بطاقات صفراء في الليجا.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، استقر أنشيلوتي على منح إبراهيم دياز الفرصة للعودة إلى التشكيل الأساسي؛ لتعويض بيلينجهام أمام لاس بالماس.

ويرى أنشيلوتي أن مركز بيلينجهام هو المكان الطبيعي للاعب مانشستر سيتي وميلان السابق، كي يتمكن من ربط خط الوسط بالهجوم.

وأشارت إلى أن دياز سيكون في مهمة صعبة لجعل الجمهور ينسى بيلينجهام في المباراة المقبلة، لا سيما أن النجم الإنجليزي يلعب دورا كبيرا أيضا على المستوى الدفاعي.

وأوضحت أن بيلينجهام ثالث أكثر من استعاد الكرات في ريال دريد بالليجا 73 مرة، ولا يتفوق عليه سوى فيدي فالفيردي وتوني كروس.