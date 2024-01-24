بسمة وهبة عن تكريم السيسي لأسر شهداء الشرطة: «همسات الرئيس لهم هدفها الدعم المعنوي»|فيديو

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي أهالي الشهداء في احتفالية عيد الشرطة اليوم الأربعاء، قائلة: "الهمسات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وأسر الشهداء هي الدعم المعنوي الذي أقصده دائما".

وأضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "الرئيس السيسي لا يحرص على أن يصافحهم فقط، لكنه يطبطب عليهم ويشعرهم بوجوده وأنهم معه دائما وأنه في ضهرهم، ويسألهم عما يحتاجون إليه، كما أنه يشعرهم بأنه أب لهم".

الرئيس السيسي لا ينسى أبناء الشهداء

وتابعت: "الرئيس السيسي لا ينسى أبناء الشهداء، كما حرص الرئيس السيسي على تكريم الضباط المتميزين الذين منحهم أنواط الامتياز تقديرا لعطائهم وإخلاصهم".