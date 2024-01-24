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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخ كروز استراتيجي جديد

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أنها اختبرت إطلاق صواريخ كروز استراتيجية جديدة من طراز “Pulhwasal-3-31” لأول مرة كجزء من عملية تطوير أنظمة أسلحة قوية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن إطلاق الصاروخ لم يشكل أي تهديد لسلامة الدول المجاورة لكوريا الشمالية.

بدوره، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الأربعاء، أنه رصد إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر في حوالي الساعة السابعة صباحا.

كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر .. تفاصيل

لماذا قامت كوريا الشمالية باختبار نظام أسلحة نووية تحت الماء؟.. باحث يجيب

ويعد هذا أول إطلاق معروف لصاروخ كروز لكوريا الشمالية منذ سبتمبر 2023، عندما أطلقت صاروخين كروز استراتيجيين بعيد المدى برؤوس حربية نووية وهمية باتجاه البحر الأصفر.

كوريا الشمالية صواريخ كروز

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