كوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخ كروز استراتيجي جديد

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أنها اختبرت إطلاق صواريخ كروز استراتيجية جديدة من طراز “Pulhwasal-3-31” لأول مرة كجزء من عملية تطوير أنظمة أسلحة قوية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن إطلاق الصاروخ لم يشكل أي تهديد لسلامة الدول المجاورة لكوريا الشمالية.

بدوره، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الأربعاء، أنه رصد إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر في حوالي الساعة السابعة صباحا.

ويعد هذا أول إطلاق معروف لصاروخ كروز لكوريا الشمالية منذ سبتمبر 2023، عندما أطلقت صاروخين كروز استراتيجيين بعيد المدى برؤوس حربية نووية وهمية باتجاه البحر الأصفر.