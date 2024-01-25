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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من كوريا الجنوبية على اختبار جارتها الشمالية لصواريخ كروز جديدة

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية تسعى إلى تحسين قدرات صواريخها الكروز الحالية.

 وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة لي سونج جون، في مؤتمر صحفي، تعليقا على اختبار كوريا الشمالية لصاروخ كروز الاستراتيجي الجديد بولهواسال-3-31: "كان مدى طيران صاروخ كروز الذي تم إطلاقه أمس أقصر مقارنة بعمليات الإطلاق السابقة. ومع ذلك، من المفترض أن يهدف الإطلاق إلى تحسين أداء صواريخ كوريا الشمالية الكروز الحالية".

وأشار إلى أن الاختبار ربما تضمن تعديلا لصاروخ هواسال الحالي وليس منتجا جديدا، وكلمة "hwasal" تعني "سهم" باللغة الكورية، بينما تعني كلمة "pulhwasal" سهم ناري".

وبحسب المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة، فقد اكتشفت كوريا الجنوبية إطلاق الصاروخ وتتبعت رحلته في الوقت الفعلي، لكن الصاروخ اختفى في المراحل النهائية، وتعمل سيول على معرفة الأسباب وراء اختفاء الصاروخ.

واختبرت كوريا الشمالية صاروخ هواسال-1 لأول مرة في سبتمبر 2021، وأجريت اختبارات صاروخي كروز الاستراتيجيين هواسال-1 وهواسال-2، اللذين يحملان نماذج تجريبية لرؤوس حربية تحاكي الأسلحة النووية، في مارس 2023، ويعتقد أن الصواريخ قادرة على حمل الرأس الحربي النووي التكتيكي Hwasan-31.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، في وقت سابق، أن كوريا الشمالية أجرت أول اختبار إطلاق لصاروخ Pulhwasal-3-31، وهو نوع جديد من صواريخ كروز الاستراتيجية التي لا تزال قيد التطوير. 

وعلى عكس الصواريخ الباليستية، فإن إطلاق صواريخ كروز لا ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كوريا الشمالية تختبر جيلاً جديدًا من صواريخ كروز الإستراتيجية

كوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخ كروز استراتيجي جديد

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