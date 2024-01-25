جريمة حرب مروعة.. بيان هام من حماس بشأن مجـ.ـزرة جديدة في غزة

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن قوات الاحتلال الصهيوني المجرم ارتكبت اليوم جريمة حرب مروّعة، تضاف لسلسلة الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين في مدينة غزة، بعد قيام القوات الصهيونية بقصف مباشر ومتعمد على تجمع لمواطنين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إغاثية، ما أدى لارتقاء أكثر من 20 شهيداً وإصابة أكثر من 150 آخرين.

وأشارت الحركة في بيان لها إلى أن هذه الجريمة النكراء تكرّرت عدة مرّات من قبل الجيش الصهيوني الفاشي في قطاع غزة، ما يعبّر عن سادية الاحتلال واستخفافه بحياة البشر والقوانين الدولية، التي تنتهك بغطاء وضوء أخضر أمريكي.

ودعت حماس الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤوليتها في اتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الجرائم المروعة، ومحاسبة مرتكبيها من قادة الاحتلال النازي.