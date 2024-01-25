بأحد مراكز تأهيل الطفل.. جابر القرموطي في جولة داخل قسم النفس الحركي

استعرض الإعلامي جابر القرموطي دور تأهيل أطفال التوحد للتعايش المجتمعي، وذلك خلال جولة بأحد المراكز في المطرية، من أجل الاطلاع على التفاصيل من داخل المركز نفسه.

تفاصيل عمل قسم "النفس الحركي"

وقال "القرموطي"، خلال حلقة خاصة من برنامج مانشيت، المذاع عبر فضائية "سي بي سي" داخل مركز رعاية وتأهيل الطفل بالمطرية، إن هناك قسم بالداخل يُدعى "النفس الحركي" من أجل الألعاب بالنسبة للأطفال.

وتحدث "القرموطي" مع أحد المسؤولين داخل القسم والتي قالت إن قسم "النفس حركي" هو العمل على استغلال قوة الطفل النفسية والحركة من الناحية النفسية للتعرف على الاتجاهات والآخرين، ومعرفة التقليد الحركي، "إحنا بنشتغل على الحركات الكبرى في الرجل والإيد، هو الطفل بيلعب بس بشكل هادف وشكل فيه برامج وأهداف تفيد الطفل".

واستكمل أن العمل في هذا القسم ليس على أطفال التوحد فقط وإنما على الأطفال الذين يعانون من اضطرابات مثل صعوبات التعلم من خلال بعض الأهداف والأنشطة التفاعلية.