توتر جديد.. مكتب نتنياهو ينكر تسريب انتقادات لقطر

تصاعدت حدة التوتر بين إسرائيل وقطر بعد تسريب تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتقد فيها جهود الوساطة القطرية.

وأثار التسجيل المسرب خلافا دبلوماسيا، حيث أعربت قطر عن استيائها من التصريحات المزعومة التي وصفت بأنها "مروعة".

ودفع الجدل في البداية مكتب نتنياهو إلى أن ينسب التسريب إلى أحد أفراد عائلة رهينة إسرائيلي كان رئيس الوزراء يجتمع به وقت صدور هذه التصريحات. ومع ذلك، رد ممثلو العائلات قائلين إنه تمت مصادرة جميع هواتفهم، ولم يتبق سوى واحد من مساعدي رئيس الوزراء قادر على إجراء التسجيلات.

في تطور حديث، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية "والا" بأن مكتب نتنياهو يقدم الآن أدلة إضافية. ووفقا للتقرير، تم الاستشهاد برسالة نصية من فرد آخر من أفراد الأسرة كان حاضرا في الاجتماع كدليل.

وجاء في الرسالة ما يلي: "الفتاة التي بجانبي كان لديها هاتف، ومن المؤسف أنني لم أبلغها"، كما أشارت الحكومة الإسرائيلية.