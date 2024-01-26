بالبيج اللافت.. شمس الكويتية تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة شمس الكويتية، متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت شمس الكويتية في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون باللون البيج جاكت وبلوزة بنفس اللون أيضا فهي من أبرز صيحات الموضة.

انتعلت شمس الكويتية بوت طويل للغاية يصل أعلى الركبة مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البيج الغامق، تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شمس الكويتية على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.