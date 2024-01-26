جنوب إفريقيا : بدون وقف النار في غزة لن تنجح أوامر العدل الدولية

قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، اليوم الجمعة، بدون وقف النار في غزة لن تنجح أوامر محكمة العدل الدولية.

وأكدت إنها كانت تتمنى أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

فيما أضافت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا أن قرارات المحكمة لا يمكن أن تطبق دون وقف إطلاق النار في القطاع.

ودعت الوزيرة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ قرارات سريعة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري.

أكدت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا ناليدي باندور، اليوم الجمعة، أن قرارات محكمة العدل الدولية تأتي في صالح الشعب الفلسطيني.