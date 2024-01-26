عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا: قرارات "العدل الدولية" اليوم انتصار لفلسطين.. فيديو

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال ألفين بوتس، نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا، إن ما حدث اليوم في محكمة العدل الدولية بمثابة انتصار أولي للشعب الفلسطيني.

 وأكد نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أنه يأمل أن تكون قرارات محكمة العدل الدولية ضامنة لالتزام الجانب الصهيوني بما جاء اليوم من قرارات.

txt

مساعد وزير الخارجية الفلسطيني: العدل الدولية اقتنعت بارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية

txt

لدينا 30 يوما أخرى.. صحف عبرية: قرار العدل الدولية انتصار كبير لإسرائيل

وأضاف في حديثه، أن قرارات محكمة العدل الدولية اليوم بداية وضع مسألة حل الدولتين على طاولة النقاش، وأشار إلى أن جنوب إفريقيا طلبت من محكمة العدل الدولية إجبار إسرائيل على تأسيس ممر إنساني بغزة وأن تلتزم بهذا، وهذا بالفعل ما أقرته محكمة العدل الدولية اليوم، وتابع: "طالبنا من المحكمة أن تضمن أن إسرائيل سوف تلتزم بالقوانين الدولية في ظل احتلالها فلسطين وأن تضمن الحماية للشعب الفلسطيني المدني في قطاع غزة".

 

طالبت محكمة العدل الدولية، مساء اليوم، إسرائيل بالالتزام باتفاقية منع "الإبادة الجماعية" واتخاذ التدابير بمنع كل ما يتعلق بالمادة الثانية، وهى قتل أفراد المجموعة والاعتداء على السلامة الجسدية لها والتدمير الجسدي الجزئي أو الكامل للمجموعة، وأشارت محكمة العدل الدولية في جلستها المنعقدة حاليا، إلي أن 16 قاضيًا مقابل صوت واحد أيدوا إلزام إسرائيل اتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

تجار الدولار في ورطة.. بشرى سعيدة للمصريين

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

أوقفوا الشراء فورا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه لهذا السبب

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

الخطة الجديدة بدأت| تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء.. تفاصيل الجدول وعدد ساعات الانقطاع

ترشيحاتنا

مصنع مخدرات في الاسماعيلية والبضاعة150 مليون جنيه.. الداخلية تحبط إنتاج حشيش وشابو

رئيس أرض الصومال يعترف: مذكرة التفاهم تتضمن حصول إثيوبيا على قاعدة عسكرية

أمم أفريقيا|منتخب مصر يصل سان بيدرو استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية.. صور

معهد وقاية النباتات : تقنيات زراعية لمكافحة الآفات لتحقيق الأمن الغذائي

آلاف الزوار يؤدون صلاة الجمعة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

تعليق جديد من فلسطين بشأن قرار محكمة العدل الدولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. وفاة العامري فاروق....معلومات صادمة عن مرضه.. ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية

مشغولات يدوية وأنشطة.. مشاركة متميزة لذوي الاحتياجات الخاصة بمعرض الكتاب

علامات غير متوقعة لمرض العامري فاروق

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

فيديو

أصالة تطرح أحدث كليباتها صندوق الذكريات .. فيديو

رانيا فريد شوقي تكشف عن حقيقة تعرضها للسحر.. فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ