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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جنوب إفريقيا: على إسرائيل الانصياع لقرارات محكمة العدل الدولية.. فيديو

رئيس جنوب إفريقيا
رئيس جنوب إفريقيا

قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، إن "قرارات محكمة العدل الدولية، أثبتت أننا كنّا على حق في تقديم الشكوى ضد إسرائيل"، مؤكدًا أن قرارات المحكمة اليوم انتصارٌ للعدالة.

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رئيس جنوب أفريقيا: لن نقف "كمتفرج سلبي" في مواجهة الجرائم.. وندعو لوقف إطلاق النار بغزة

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رئيس جنوب إفريقيا: كنا على حق في تقديم الشكوى ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية

وأضاف رئيس جنوب إفريقيا، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه على إسرائيل الانصياع لقرارات محكمة العدل الدولية، وعلى كل الدول الأطراف احترامه، والعمل باتفاقية المنع والمعاقبة على جرائم الإبادة الجماعية.

وأشار رئيس جنوب إفريقيا، إلى أن إسرائيل تدعي أنها ديمقراطية، ويجب أن تنصاع لأوامر محكمة العدل الدولية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

رئيس جنوب أفريقيا

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