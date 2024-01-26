رئيس جنوب إفريقيا: على إسرائيل الانصياع لقرارات محكمة العدل الدولية.. فيديو

قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، إن "قرارات محكمة العدل الدولية، أثبتت أننا كنّا على حق في تقديم الشكوى ضد إسرائيل"، مؤكدًا أن قرارات المحكمة اليوم انتصارٌ للعدالة.

وأضاف رئيس جنوب إفريقيا، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه على إسرائيل الانصياع لقرارات محكمة العدل الدولية، وعلى كل الدول الأطراف احترامه، والعمل باتفاقية المنع والمعاقبة على جرائم الإبادة الجماعية.

وأشار رئيس جنوب إفريقيا، إلى أن إسرائيل تدعي أنها ديمقراطية، ويجب أن تنصاع لأوامر محكمة العدل الدولية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.