رئيس جنوب إفريقيا: كنا على حق في تقديم الشكوى ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية

قال رئيس جنوب إفريقيا، إنه يجب على كل دول العالم احترام القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وأضاف رئيس جنوب إفريقيا، خلال مؤتمر صحفي، إنه يجب ضمان وصول الغذاء والدواء والمواد الأساسية إلى قطاع غزة"، لافتا إلى أن: "قرارات محكمة العدل الدولية أثبتت أننا كنا على حق في تقديم الشكوى ضد إسرائيل".

وأشار إلى أن: "قرارات محكمة العدل الدولية تمثل انتصار للعدالة"، مضيفا: "على إسرائيل الانصياع لقرارات محكمة العدل الدولية، والالتزام بالتدابير المؤقتة".

قرارات محكمة العدل الدولية بحق إسرائيل

قالت القاضية الأمريكية جوان دونوجو، رئيسة محكمة العدل الدولية، إن المحكمة ارتأت أن التقارير والأدلة المقدمة من جنوب إفريقيا معقولة، مشيرة إلى أن 16 صوتا مقابل صوت واحد فقط، وافقوا على أن إسرائيل ملزمة بضمان عدم ارتكاب أي أعمال إبادة جماعية.

وأضافت، خلال جلسة المحكمة بشأن طلب الإشارة إلى التدابير الطارئة من جنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل، وأذاعتها قناة «إكسترا نيوز»: «16 صوتا مقابل صوت واحد صوتوا بأن إسرائيل عليها اتخاذ كل التدابير في سلطتها لمنع أي تحريض على الإبادة الجماعية فيما يتصل بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما وافق نفس عدد الأصوات على أن إسرائيل عليها اتخاذ تدابير عاجلة وفورية تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية؛ للتعامل مع الظروف غير المحتملة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة».

وأكملت قراراتها: «16 صوتا مقابل صوت وافقوا على ضرورة أن تتخذ إسرائيل التدابير الفعالة لمنع الدمار، والحفاظ على الأدلة المتعلقة في سياق المادتين الثانية والثالثة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية بخصوص الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.. 16 صوتا مقابل صوت وافقوا على ضرورة أن تقدم إسرائيل للمحكمة، كل التدابير المتخذة، خلال شهر من قرار المحكمة».