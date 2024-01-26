مكياج صاخب.. سارة سلامة تثير ضجة بإطلالة جريئة

حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تباد الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

لافتت سارة سلامة الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة وجريئة، حيث ارتدت فستان مجسم طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بفتحة من الجانب.

أنتعلت سارة سلامة حذاء ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت ميكاجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

سارة سلامة

سارة سلامة

سارة سلامة