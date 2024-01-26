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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مكياج صاخب.. سارة سلامة تثير ضجة بإطلالة جريئة

سارة سلامة
سارة سلامة

حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تباد الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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لافتت سارة سلامة الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة وجريئة، حيث ارتدت فستان مجسم طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بفتحة من الجانب.

أنتعلت سارة سلامة حذاء ذا كعب عالي باللون الأسود، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت ميكاجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

 

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة
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